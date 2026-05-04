INETER pronostica intenso calor y poca lluvia esta semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que para la semana del 4 al 10 de mayo de 2026 persistirán las altas temperaturas y las bajas probabilidades de lluvia en el país.

Alerta 38°C: Calor extremo azota León y Chinandega

Esta condición climática provocará que la sensación térmica se eleve, alcanzando valores máximos de hasta 38 grados centígrados en diversas zonas del territorio.

De acuerdo con Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER, el ambiente caluroso será especialmente severo en los departamentos de León y Chinandega, los cuales se mantienen como los puntos más cálidos del país con registros de 38 grados.

En el caso de Managua, Rivas y la Meseta de los Pueblos, se esperan temperaturas de entre 31°C y 35°C, mientras que, en las regiones del Norte, Central y el Caribe, los valores oscilarán entre los 28°C y 34°C.

Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER

En cuanto a las condiciones de viento y mar, las autoridades indicaron que se presentarán vientos débiles con velocidades entre los 10 y 30 kilómetros por hora, lo cual es propio de la época actual.

Asimismo, se prevé que el oleaje en ambos litorales se mantenga estable, con alturas que rondarán entre 1 y 1.5 metros.

Finalmente, el INETER reiteró la importancia de tomar medidas preventivas ante el intenso calor, recomendando a la ciudadanía mantenerse hidratados, utilizar ropa holgada y permanecer en lugares con buena ventilación para evitar afectaciones a la salud.