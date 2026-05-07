En tiempo récord, policía atrapa a uno de dos sujetos que asaltaron a pobladora en Estelí

En cuestión de horas, la Policía Nacional capturó al sujeto José Salgado Salgado, uno de los dos sujetos que a bordo de una motocicleta asaltaron a una señora de nombre Celia, en Estelí, la mañana de ayer miércoles.

Estelí: Cae José Salgado por asalto a Celia en moto

Salgado fue identificado por medio de grabaciones de cámaras de seguridad que lo captaron luego de cometer el asalto, y localizado en el barrio Alexis Argüello, de la misma ciudad de Estelí, gracias al apoyo de la población.

El asalto ocurrió en horas de la mañana de ayer miércoles frente al costado noreste de la cancha del barrio Oscar Gámez número Uno, por donde doña Celia se dirigía al centro de la ciudad.

Los delincuentes se le acercaron a la señora en la moto y luego de que la intimidaron la despojaron de su celular y dinero en efectivo que llevaba para hacer unas compras.

Después de cometer el atraco, los sujetos huyeron del lugar, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona ayudaron a impedir a que el delito quedara impune, y ahora solo resta capturar al compinche.

