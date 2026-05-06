Ministerio de la Mujer celebra Día de la Dignidad Nacional con encuentros territoriales

En un ambiente de orgullo patriótico, el Ministerio de la Mujer llevó a cabo los encuentros denominados “Mujeres Dignas y Soberanas”, en conmemoración del 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional.

Mujeres Nicaragua: Jornada «Dignas y Soberanas» reafirma patria

Las jornadas destacaron la importancia de la identidad nacional, los valores históricos y el papel fundamental de la mujer en el proceso de restitución de derechos y equidad de género que vive el país.

En esta celebración participaron activamente delegaciones de los municipios de San Ramón, Boaco, Nueva Guinea y Mulukukú.

Durante los encuentros, las protagonistas y compañeros asistentes resaltaron los avances logrados en complementariedad, reafirmando su compromiso con el modelo de paz y bienestar que impulsa el Gobierno de Nicaragua.

Las participantes enfatizaron su determinación de continuar aportando al servicio del pueblo con vocación y amor, fortaleciendo los espacios de victorias para las familias desde los hogares y comunidades.

