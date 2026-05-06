MARENA realiza senderismo en Volcán Masaya en saludo al Día de la Dignidad Nacional
En un ambiente de alegría y compromiso revolucionario, el MARENA llevó a cabo una jornada de senderismo ambiental denominado «Ondeando las Banderas de la Dignidad«.
La actividad tuvo lugar en el imponente Parque Nacional Volcán Masaya, consolidándose como un espacio de recreación sana y formación de conciencia ecológica para la juventud nicaragüense.
La jornada se realizó en conmemoración del Día de la Dignidad Nacional, rindiendo un especial homenaje al legado del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.
En el encuentro participaron 80 miembros de la Juventud Sandinista y del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, quienes reafirmaron los valores de soberanía, autodeterminación y amor a la Madre Tierra que guían el modelo del Buen Gobierno.
El recorrido, que abarcó una extensión de 8.5 kilómetros, permitió a los jóvenes conocer de cerca la biodiversidad local y las impresionantes características geológicas del complejo volcánico.
A través de este contacto directo con la naturaleza, se fomentó el sentido de pertenencia hacia los recursos naturales y se fortaleció la identidad nacional mediante la protección del patrimonio ambiental.