MARENA realiza senderismo en Volcán Masaya en saludo al Día de la Dignidad Nacional

En un ambiente de alegría y compromiso revolucionario, el MARENA llevó a cabo una jornada de senderismo ambiental denominado «Ondeando las Banderas de la Dignidad«.

Senderismo Masaya: Jóvenes MARENA honran Dignidad Nacional

La actividad tuvo lugar en el imponente Parque Nacional Volcán Masaya, consolidándose como un espacio de recreación sana y formación de conciencia ecológica para la juventud nicaragüense.

La jornada se realizó en conmemoración del Día de la Dignidad Nacional, rindiendo un especial homenaje al legado del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.

En el encuentro participaron 80 miembros de la Juventud Sandinista y del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, quienes reafirmaron los valores de soberanía, autodeterminación y amor a la Madre Tierra que guían el modelo del Buen Gobierno.

El recorrido, que abarcó una extensión de 8.5 kilómetros, permitió a los jóvenes conocer de cerca la biodiversidad local y las impresionantes características geológicas del complejo volcánico.

A través de este contacto directo con la naturaleza, se fomentó el sentido de pertenencia hacia los recursos naturales y se fortaleció la identidad nacional mediante la protección del patrimonio ambiental.

