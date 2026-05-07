Joven nica desaparece hace 7 meses tras irse a Guatemala con su pareja

Un completo misterio rodea el destino que tuvo la joven nicaragüense Ludary Mayte Doña Guerrero, de 18 años, quien desapareció el 20 de septiembre del año pasado tras salir hacia Guatemala con su pareja, Jorge Pérez.

Ludary Mayte Doña Guerrero, de 18 años

La joven habitaba con su familia en San Rafael del Sur y desde el día de su ida, el tiempo parece haberse detenido en su hogar, donde la incertidumbre ha tejido un manto de misterio que aún no logran descifrar.

El suspenso aumentó hace seis meses, cuando Ludary logró enviar unos últimos y desesperados audios pidiendo auxilio.

A ese angustiante llamado le siguieron mensajes de desconocidos que exigían dinero a cambio de información sobre la suerte de la joven.

Luego las comunicaciones se cortaron abruptamente en noviembre y desde entonces no hay rastro, ni llamadas, solo un vacío que alimenta las peores sospechas.

Jorge Pérez

A pesar de los ocho meses sin pistas claras y del rastro perdido en territorio extranjero, la señora Tamara Guerrero, madre de la joven, se niega a rendirse.

Entre el silencio de la casa y la falta de respuestas, ella mantiene viva la llama de la fe, aferrada a la esperanza de que su hija logre regresar sana y salva.

«Es una lucha constante», relata la familia, que sigue buscando incansablemente un milagro.

Doña Tamara rogó a las personas que tengan alguna información que ayude a localizar a Ludary Mayte o a su pareja, por favor se lo comuniquen al número +505 8635 2752.

Cualquier detalle podría ser la clave para devolver la paz a este hogar.

