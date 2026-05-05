Nicaragua no registra casos de COVID durante la última semana

El Ministerio de Salud informó que entre el 28 de abril y este 05 de mayo 2026, en Nicaragua no se presentaron casos de COVID confirmado.

La institución detalló que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 827 personas.

Asimismo, señaló que en la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID, y que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 582 nicaragüenses.

“Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!”, concluyó el informe del MINSA

