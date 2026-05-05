Estudiantes de Universidad Casimiro Sotelo fortalecen capacidades en comunicación e IA

Este martes, el Auditorio “Roberto Amaya” de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro fue el escenario de un nuevo Encuentro de Intercambio para el Aprendizaje Mutuo.

Universidad Casimiro Sotelo: Comunicadores se forman en uso de IA

La actividad tuvo como objetivo principal el fortalecimiento de capacidades técnicas y políticas de los estudiantes de la carrera de Comunicación, en una alianza estratégica con los Comunicadores Sandinistas.

Durante esta sesión de trabajo, los destacados comunicadores Cristhian Rojas, de Canal 13, y Oduber Guevara, de Juventud Presidente, compartieron sus conocimientos y experiencias sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la labor comunicacional actual.

Los ponentes enfatizaron cómo estas nuevas herramientas tecnológicas deben ser aprovechadas para optimizar la creación de contenido y agilizar los procesos informativos en la era digital.

Este encuentro forma parte de un esfuerzo continuo por consolidar la articulación entre las Universidades «Pueblo Presidente», la Juventud Sandinista 19 de Julio y los Medios del Poder Ciudadano.

La iniciativa busca que los futuros profesionales se integren de manera cohesiva al trabajo comunicacional, bajo la premisa de la defensa de la verdad y el compromiso social con las victorias del pueblo nicaragüense.

Al finalizar la jornada, los universitarios destacaron la importancia de recibir capacitación de primera mano por parte de profesionales activos en los medios.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso con una educación integral que combina la vanguardia tecnológica con los valores fundamentales de la comunicación institucional y popular.

