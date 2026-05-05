Nicaragua destaca avances en política deportivas durante Cumbre Iberoamericana en Paraguay

Nicaragua reafirmó su compromiso con el desarrollo físico y recreativo a través de su participación en la Cumbre del Deporte Iberoamericano, la cual se celebra del 3 al 7 de mayo en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Nicaragua Asunción: Liderazgo en Deporte Iberoamericano

La delegación nicaragüense está encabezada por el compañero Daniel Sequeira, codirector del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), y la compañera Manuela Torrez, coordinadora del Movimiento Deportivo Alexis Argüello en Estelí.

Durante la sesión inaugural y la Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte, los representantes nacionales intercambiaron experiencias sobre la implementación de políticas deportivas efectivas.

Entre los temas centrales de la agenda destacaron la educación física inclusiva, el fortalecimiento del liderazgo en la juventud y las estrategias para promover una mayor participación de la mujer en las distintas disciplinas atléticas.

En el marco de este evento internacional, la delegación tiene previsto integrarse a las asambleas del Consejo Americano del Deporte y del Consejo Centroamericano y del Caribe del Deporte.

En estos espacios, Nicaragua, como miembro activo, busca consolidar alianzas que permitan el intercambio de metodologías y recursos para potenciar el talento de los atletas locales.

Esta participación internacional subraya la voluntad del Gobierno de Nicaragua de seguir impulsando el deporte como una herramienta de transformación social.

Al fortalecer los lazos de cooperación regional, Nicaragua asegura la continuidad de iniciativas orientadas al desarrollo integral y la salud de los pueblos a través del ejercicio y la sana competencia.

