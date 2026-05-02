Expo Tattoo 2026 te espera hoy sábado y domingo en el Centro de Convenciones Olof Palme

Más de 140 artistas, 60 estudios del tatuaje y emprendedores de la gastronomía y la artesanía, participan en la Séptima edición de la Expo Tattoo 2026, hoy sábado y mañana domingo en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua.

Indira López, conocida como “Medusa”, es una profesional del tatuaje desde hace 10 años, y expresó que estos espacios les permite mostrar su talento y creatividad.

“El tatuaje, por falta de conocimiento, es mal visto por algunas personas, pero es una tendencia milenaria para expresar e identificarse desde la identidad, la cultura o la visión de viva”, explicó “Medusa”.

Katerin Mendoza, del Movimiento Cultural “Leonel Rugama”, dijo que durante el 2 y 3 de mayo, la VII Edición de la Expo Tattoo Nicaragua 2026, habrá conciertos, concursos, muestras artísticas de inspirada en los Agüizotes de Masaya.

La entrada es gratuita y la Expo Tattoo, abre sus puertas desde las 9 de la mañana, donde también, puedes perforarte y el arete que mejor vaya con tu estilo.