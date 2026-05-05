MARENA celebra Día de la Dignidad Nacional con masiva jornada de reforestación y cultura

En saludo al Día de la Dignidad Nacional y de las Banderas Nacionales, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, llevó a cabo la jornada ambiental denominada “Sandino Vive, en Paz y Unidad”.

Nicaragua: MARENA siembra 1,800 plantas por Sandino y Dignidad

El evento tuvo como propósito rendir homenaje al legado de soberanía del General Augusto C. Sandino mediante acciones concretas de cuido y resguardo de la Madre Tierra.

Como parte central de la jornada, se realizó la entrega simultánea de 1,800 plantas forestales y ornamentales.

Estas especies están destinadas a la recuperación y embellecimiento de áreas verdes tanto en la capital como en Estelí, Chinandega, León y Somoto, fortaleciendo así los corredores biológicos y los espacios de esparcimiento familiar en el occidente y norte del país.

Además de las labores de reforestación, la actividad incluyó una asamblea de trabajadores del MARENA, quienes reafirmaron su compromiso con la gestión ambiental comunitaria.

El ambiente festivo estuvo marcado por presentaciones culturales y una feria de emprendedores, donde protagonistas locales exhibieron productos sostenibles y amigables con el medio ambiente, promoviendo la economía circular y el consumo responsable.

Esta iniciativa no solo busca restaurar el paisaje natural, sino también fortalecer una cultura de respeto hacia los símbolos patrios y los recursos naturales.

Con estas acciones, el MARENA vincula los valores de dignidad y soberanía nacional con el compromiso de heredar a las nuevas generaciones un país verde y en paz, honrando de manera integral la memoria histórica de Nicaragua.



