Nicaragua saluda Día Internacional de Las Parteras

En saludo al Día Internacional de las Parteras, en el en el Centro de Atención a la Salud de la Mujer Dra. Ligia Altamirano en la ciudad de Managua, se realizó Encuentro Departamental de Parteras de Managua, en el que se compartieron experiencias y conocimientos.

Nicaragua: Parteras reducen 20% mortalidad infantil

La partera Sonia García, compartió que ha atendido como 20 partos de niñas y niños, mediante un trabajo coordinado, con los centros de salud y los hospitales, para lograr un parto saludable.

El Modelo de Salud Familiar y Comunitario ha permitido que las Casas Maternas, contribuyan con la salud y el feliz término de las embarazadas, lográndose reducir la mortalidad materna e infantil.

Nicaragua ha logrado una reducción histórica del 20% de la mortalidad infantil, en el primer semestre de 2025 en comparación con 2024. En nuestro país, hay más de 20 mil parteras comunitarias reconocidas y capacitadas por el Ministerio de Salud.

