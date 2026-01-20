INSS inicia pago casi 363 mil pensiones en todo el país

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó este martes que, a través de las transferencias bancarias y cajas móviles en todo el territorio nacional, se está realizando el pago de los pensionados del país.

La compañera Rosario detalló que hoy el INSS paga 362 mil 905 pensiones por un monto de 2 mil 303 millones de córdobas que dinamizan la economía familiar en nuestro país.

Además, detalló que 145 mil 246 pensionados están recibiendo su mensualidad en efectivo y ya se han pagado casi 90 mil pensiones reducidas, 90 mil 476 pagos por transferencia bancaria y 37 mil en cajas móviles.

