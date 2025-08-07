INPESCA brinda acompañamiento técnico a acuicultores de Matagalpa

Desde el INPESCA, a través de la Dirección de Acuicultura brindaron acompañamiento técnico a 9 protagonistas (5 mujeres y 4 hombres) de cultivos de Tilapia en estanques del departamento de Matagalpa.

Fortaleciendo cultivos de Tilapia en Matagalpa

Los protagonistas que tienen sus cultivos encaminados al autoconsumo para su seguridad alimentaria y nutricional, recibieron asistencia y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de sus capacidades en el manejo del cultivo, principalmente en el ajuste de las raciones alimenticias conforme al tamaño de los peces.

Además, sobre la importancia de la habilitación de un sistema de tubería para drenaje de fondo y sus ventajas para mantener la calidad de agua de la unidad productiva.

Las visitas se realizaron en los municipios de Matagalpa, Cuidad Darío y San Ramón; en este último, se realizó entrega, siembra y aclimatización de 100 alevines de Tilapia Gris, brindándole recomendaciones técnicas para el fortalecimiento del manejo de su unidad productiva.

A través de la Estrategia de Fomento a la Acuicultura a pequeña escala, el Buen Gobierno viene brindando oportunidades en las localidades y comunidades que cuentan con cultivos de Tilapia para mejorar la dieta de las familias.