Gobierno Sandinista garantiza pago puntual de 357 mil pensiones del INSS en Agosto

Por Jhonny Martínez
El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), inició el pago de 357 mil pensiones correspondiente a este mes de agosto, lo que representa una inyección de 2 mil 248 millones de córdobas a la economía familiar y nacional, informó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

INSS inicia el pago de 357 mil pensiones este agosto

“Este día el pago de pensiones, 357 mil pensiones a través del INSS, que representan 2 mil 248 millones de córdobas que circulan en nuestro país y que nos permiten avanzar», dijo la Copresidenta de la República.

“En todo lo que representa la economía familiar creativa, el trabajo, la seguridad y la paz. Estamos hablando de 2 mil 248 millones de córdobas inyectados a la economía nacional por las pensiones que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social paga puntualmente a todos los asegurados y a su familia», destacó la Compañera Rosario.

