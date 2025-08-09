33.7 C
Managua
sábado, agosto 9, 2025
Nicaragua

Alcaldía de Managua celebra a lo grande «La chicha más rica», en mercado Roberto Huembés

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, encabezó la colorida celebración del concurso “La Chicha Más Rica”, evento que rescata y promueve nuestras costumbres y tradiciones.

La actividad se llevó a cabo este sábado en el Mercado Roberto Huembés donde participaron representantes de los ocho mercados de la capital, quienes pusieron a prueba su talento para preparar este refresco típico que endulza la memoria y el paladar de los nicaragüenses.

La competencia premió a los tres mejores sabores con cinco mil córdobas para el primer lugar, cuatro mil para el segundo y tres mil córdobas para el tercero, reconociendo el esfuerzo y dedicación de quienes mantienen viva esta tradición.

Entre risas, aplausos y brindis con chicha, la jornada fue un homenaje a ese delicioso refresco que une en cada sorbo.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456