Alcaldía de Managua celebra a lo grande «La chicha más rica», en mercado Roberto Huembés

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, encabezó la colorida celebración del concurso “La Chicha Más Rica”, evento que rescata y promueve nuestras costumbres y tradiciones.

La actividad se llevó a cabo este sábado en el Mercado Roberto Huembés donde participaron representantes de los ocho mercados de la capital, quienes pusieron a prueba su talento para preparar este refresco típico que endulza la memoria y el paladar de los nicaragüenses.

La competencia premió a los tres mejores sabores con cinco mil córdobas para el primer lugar, cuatro mil para el segundo y tres mil córdobas para el tercero, reconociendo el esfuerzo y dedicación de quienes mantienen viva esta tradición.

Entre risas, aplausos y brindis con chicha, la jornada fue un homenaje a ese delicioso refresco que une en cada sorbo.