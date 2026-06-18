Candidatas al certamen «Miss gay trans» visitan los estudios de Tu Nueva Radio Ya e invitan a la elección de la nueva reina

El talento y el glamour se vivirá mañana viernes con el certamen «Miss Gay Trans en su vigésima edición, un evento que se ha consolidado como una importante plataforma de expresión artística y visibilidad para la comunidad diversa.

Las candidatas visitaron nuestros estudios y comentaron que buscarán conquistar la corona y el reconocimiento del público.

Entre las asoirantes están Stefanía Esquivel, Alondra Collins, Triana Monterrubio, Francheska Castillo, Jimena Monterrubio y Miranda Monasterio, quienes demostrarán su carisma, creatividad y talento al saludar a los radio telivedentes de Tu Nueva Radio Ya en el programa Contacto 600.

Durante una entrevista en cabina, las participantes extendieron una cordial invitación a la población para que las acompañe este viernes en la gran gala, que se llevará a cabo en la discoteca Jonas, donde el transformismo gay será el protagonista de una velada cargada de color, espectáculo y entretenimiento, la ganadora del certamen vivirá en Panamá por un mes.

Las candidatas destacaron que el certamen no solo busca elegir a una reina, sino también promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad sexual, además de celebrar dos décadas de historia del evento en la capital.

La organización promete un espectáculo de primer nivel con presentaciones artísticas, desfiles y sorpresas para el público asistente, invitando a las familias y amigos a apoyar a las participantes en esta edición especial número 20 de Miss Gay Trans Managua.