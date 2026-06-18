Fallece el legendario cantante álex bueno, ícono del merengue y la bachata

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido cantante dominicano Álex Bueno, una de las voces más queridas del merengue, la bachata y la música romántica. El artista murió este 18 de junio de 2026 en Nueva York, a los 62 años.

Álex Bueno, cuyo nombre real era Alejandro Wigberto Bueno López, dejó una huella imborrable en la música latina con éxitos como “Jardín Prohibido”, “Qué Vuelva”, “Colegiala” y “Busca un Confidente”. Su carrera comenzó desde joven y alcanzó gran reconocimiento internacional gracias a su talento y su estilo único.

En los últimos meses, el cantante había enfrentado problemas de salud relacionados con un tumor cerebral y complicaciones derivadas de su tratamiento. Su partida ha provocado mensajes de tristeza y homenaje entre seguidores y colegas que recuerdan su gran legado artístico.

Álex Bueno será recordado como una de las grandes voces de la música caribeña, dejando canciones que continuarán formando parte de la historia musical latinoamericana.