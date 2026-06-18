Sabrosones de Wajira visitan los estudios de Tu Nueva Radio Ya para presentar su tema “los 2 mil”

La agrupación nicaragüense Los Sabrosones de Wajira visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde llegaron para presentar su nuevo tema musical “Los 2 Mil”, además de compartir detalles sobre sus proyectos y próximas presentaciones.

Durante la entrevista, los integrantes hablaron sobre la inspiración de la canción y la producción del video musical que acompañará este lanzamiento. El audiovisual fue grabado en diferentes escenarios de Nicaragua, incluyendo zonas como Nindirí, Ticuantepe y otros lugares que forman parte de la propuesta visual.

Los artistas también dieron a conocer su agenda de actividades, entre ellas presentaciones en distintos puntos del país: el sábado 20 estarán en el cumpleaños del señor Payoluna en Teustepe, además de fechas en San Francisco Libre, Cuapa, Managua, Nagarote, Los Cedros y Nandaime.

Los Sabrosones de Wajira invitaron a sus seguidores a mantenerse conectados a sus plataformas digitales y recordaron que están disponibles para contrataciones al número 87-728833.

Con su tema “Los 2 Mil”, la agrupación continúa llevando su música a nuevos escenarios y compartiendo su talento con el público nicaragüense.