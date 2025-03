Hallan muerto a Choi Wheesung, famoso cantante de k-pop

El mundo del k-pop está de luto ante el fallecimiento de Choi Wheesung, cantante surcoreano, a los 43 años. Quien sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en su casa en Seúl, Corea del Sur.

“Nos duele profundamente dar esta devastadora noticia a los fans que siempre han apoyado y amado a Wheesung. Les pedimos que lo tengan presente en sus pensamientos y oraciones para que pueda descansar en paz”, expresó la agencia en un comunicado.

¿Quién era Choi Wheesung?

Choi Hwee Sung, mejor conocido como Choi Wheesung, se hizo popular por ser un cantante de R&B, también porque hizo parte de la boyband A4 y por ser la voz de muchos temas musicales de diferentes k-dramas.

Nació en febrero de 1982 y debutó en 2002 con el álbum Like A Movie. A lo largo de su carrera, las canciones de Choi Wheesung más reconocidas fueron Can’t You (2002), Insomnia (2009), Even Thought of Marriage (2010) y Heartsore Story (2011).

Wheesung recientemente se estaba preparando para un concierto que tenía programado junto a KCM el próximo 15 de marzo en Daegu. Días antes de su fallecimiento compartió en sus redes sociales, las cuales ya no están activas, que decía: «Se acabó la dieta. Nos vemos el 15 de marzo».