Reinas Nicaragua continúa su caminorumbo a la gran final con visita a Tu Nueva Radio Ya

La plataforma Reinas Nicaragua continúa avanzando rumbo a su gran final con la elección de las reinas departamentales. En su tercera edición, el proyecto recibió en sus estudios a representantes de Masaya, León y Chinandega, quienes compartieron detalles de su preparación y la emoción de formar parte de esta experiencia.

Durante la entrevista, la actual reina de Nicaragua, Paola Pineda, destacó el crecimiento de la plataforma y aseguró que cada año las participantes llegan más preparadas, demostrando que el certamen no se enfoca únicamente en la belleza, sino también en valores, cultura, conocimientos y la identidad nicaragüense.

“Es una plataforma que prepara integralmente a las jóvenes, para que conozcan más de nuestro país, sus tradiciones, gastronomía y todo lo que Nicaragua tiene para ofrecer al mundo”, expresó.

La organización informó que ya fueron seleccionadas seis reinas departamentales y que aún quedan 12 departamentos por elegir. La gran final de Reinas Nicaragua se realizará el próximo 12 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Entre las próximas actividades se encuentran las elecciones de nuevas representantes en Boaco, Managua y la Costa Caribe, donde continuarán seleccionando a las jóvenes que competirán por la corona nacional.

Durante la jornada fueron presentadas tres de las nuevas reinas:

Sharon López, representante de Masaya, tiene 18 años y estudia tercer año de Marketing y Publicidad en la Universidad UNICA. La joven destacó el orgullo de representar la “capital del folclore nicaragüense” y contó que su preparación incluyó semanas de práctica de pasarela, ensayos y entrenamiento para sentirse segura en el escenario.

Ethel Osorio, representante de León, tiene 23 años, estudia Comunicación Social en la Universidad de León y actualmente también se prepara en el idioma inglés. La joven compartió su emoción al recibir la corona, asegurando que fue una sorpresa que la dejó en estado de shock.

Por su parte, Eva Munguía, representante de Chinandega, tiene 20 años y relató que inició su camino en el mundo de la moda a través de pasarelas antes de decidir participar en la plataforma. Actualmente se prepara en un curso de costura junto a una diseñadora.

Las tres jóvenes lucieron sus trajes y compartieron parte de sus historias, mostrando su entusiasmo por representar a sus departamentos y continuar con la preparación rumbo a la gran final.

Reinas Nicaragua sigue consolidándose como un espacio que busca destacar el talento, la identidad cultural y la preparación de las jóvenes nicaragüenses.