Rock y música electrónica llegarán con fuerza a Nicaragua durante el 2026

La escena del rock en Nicaragua continúa creciendo y para este 2026 se prepara una amplia cartelera de conciertos y festivales que reunirá a bandas nacionales e internacionales de distintos géneros, desde rock clásico hasta metal extremo y música electrónica.

Durante una entrevista en Tu Nueva Radio Ya, Orlando D’Arti, conocido como «El Chico del Rock», presentó las actividades organizadas por Sónica Nicaragua, una propuesta que contempla más de 11 conciertos a lo largo del año.

La programación inicia el 28 de julio con la presentación de la banda estadounidense Riot V, que llegará a Nicaragua para celebrar su 50 aniversario, acompañada por Origin y Merciful, en una jornada dedicada al rock y metal internacional.

El 30 de julio se realizará el festival Rock By, con la participación de agrupaciones que marcaron generaciones dentro del rock en español, recordando sonidos de bandas como Elefante, Desierto Drive, División Minúscula y otros referentes de la escena.

Para agosto está previsto el festival de black metal «Nocturnia», que contará con la participación de Inquisition, de Estados Unidos; Ancestral, de Nicaragua; Abuma, de Costa Rica; y Gaia’s Pendulum, de Colombia, el viernes 14 de agosto.

En septiembre llegará uno de los eventos más esperados: la presentación de Destruction, una de las bandas más importantes del thrash metal alemán, que se presentará el sábado 19 de septiembre junto a la superbanda Schizoid.

Además, el 13 de septiembre Nicaragua vivirá el primer megafestival de música electrónica «Temptation Fest», un evento que reunirá a 19 DJs, entre ellos 11 artistas internacionales con experiencia en grandes escenarios como Tomorrowland y Ultra.

La agenda continuará el 2 de octubre con la llegada de la reconocida banda uruguaya Cuarteto de Nos, una agrupación esperada por el público nicaragüense desde hace varios años.

El 16 de octubre será el turno de Ankhara, banda española que celebrará sus 30 años de trayectoria con un concierto especial en Nicaragua y una agrupación invitada que será anunciada próximamente.

Para noviembre, el miércoles 18, llegará la banda estadounidense Dying Fetus, acompañada por Evil, Inanimate Light Corps y Blasphemy, de Honduras.

Orlando D’Arti destacó que el movimiento del rock en Nicaragua sigue creciendo y recordó que recientemente el festival Managua Rockmas reunió a miles de asistentes, marcando un importante momento para la escena musical del país.

Los organizadores anunciaron que próximamente compartirán más detalles sobre precios, localidades y la información completa de cada evento.