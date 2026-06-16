Luz’ D Luna celebrará sus 23 años con gran aniversario musical en Nicaragua

La agrupación nicaragüense Luz’ D Luna, reconocida por su trayectoria en la música y por llevar entretenimiento a diferentes escenarios del país, se prepara para celebrar sus 23 años de carrera artística con un evento especial lleno de música, alegría y sorpresas.

Luz’ D Luna es una agrupación conformada por músicos nicaragüenses que durante más de dos décadas ha compartido su talento con el público, destacándose por su estilo musical y por mantener una conexión cercana con sus seguidores en cada presentación.

La celebración por su aniversario se realizará el próximo sábado 27 de junio, a partir de las 7:00 de la noche, en Típicos Pinoleros, ubicado frente a la estatua de Monseñor Lezcano.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de la música de la agrupación, además de participar en rifas, cortesías, regalías y muchas sorpresas más preparadas para festejar este importante aniversario.

Los interesados pueden reservar su espacio comunicándose al número (+505) 5866-4787.

Con 23 años de historia, Luz’ D Luna continúa celebrando su legado musical y su vínculo con el público nicaragüense.