Nicaragua: producción de mangos alcanza un millón de cajas

Nicaragua registró una producción de 1 millón de cajas de mango (de 4 kilogramos cada una) durante el periodo de enero a mayo de 2026.

Vendedora muestra mangos frescos en el mercado.

Esta cifra, obtenida a través del monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG), subraya la relevancia de este cultivo, cuya cosecha se destinó principalmente a los mercados de exportación.

Este dinamismo productivo responde a la transformación del mango en el país, el cual ha pasado de ser un cultivo de traspatio a un producto con alto potencial agroexportador.

Actualmente, se desarrollan áreas de cultivo compactas diseñadas tanto para el abastecimiento del mercado interno como para la comercialización de fruta fresca y procesada en el extranjero.

El fortalecimiento de este sector representa una alternativa estratégica para la generación de ingresos de las familias productoras.

Gracias al desarrollo de estas zonas orientadas a la exportación, el mango se consolida como un rubro clave dentro de la oferta agrícola nicaragüense, impulsando la economía rural y el prestigio del país en mercados internacionales.

