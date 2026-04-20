Exportaciones forestales generaron más de 430 mil dólares en marzo 2026

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), reportó un importante dinamismo en el sector forestal durante el pasado mes de marzo.

Nicaragua: Sector forestal genera $430 mil en marzo

Según el informe oficial, se autorizaron un total de 159 permisos forestales, lo que permitió la movilización de 1,217 metros cúbicos de madera, generando un aporte a la economía nacional de 430 mil 207 dólares en concepto de exportaciones.

Dentro de las gestiones administrativas realizadas, el MARENA otorgó 24 constancias para la exportación de madera tanto en rollo como procesada.

Además del aprovechamiento de la materia prima, destaca el envío de productos con valor agregado, registrándose la exportación de 1,670 piezas de muebles elaborados con madera de plantaciones, así como 144 mil kilogramos de resina de pino, consolidando la diversificación de la oferta exportable del sector.

El informe detalla que las especies de mayor demanda en el mercado internacional continúan siendo la teca y el pino.

Estos recursos son comercializados principalmente hacia potencias económicas en el continente asiático, destacando como destinos principales China, La India y Vietnam, mercados que reconocen la calidad y sostenibilidad del manejo forestal nicaragüense.

Estas autorizaciones forman parte del modelo de desarrollo económico impulsado por el Gobierno Sandinista, el cual busca un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales.

Al facilitar el flujo de productos maderables y sus derivados, se fortalece la generación de divisas y se promueve el crecimiento de las industrias locales vinculadas a la transformación de la madera.

