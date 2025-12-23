Premio Mayor de Loteria Nacional de 50 millones de córdobas cayó en el billete 15570

El Gordo Cincuentón de 50 millones de córdobas de Lotería Nacional realizado la noche de este martes, 23 de diciembre, cayó en el billete 15 mil 570, el premio se fue a Masaya.

En el sorteo correspondiente al número 2 mil 259 realizado en el Palacio de la Suerte, en Managua, también incluyó otros premios principales: Un premio de 2 millones 500 mil córdobas, resultando ganador el billete 40 mil 64, cayó en Managua.

Además, dos premios de 800 mil córdobas resultando ganadores los billetes: 26 mil 632 vendido en Juigalpa, Chontales, y 43 mil 677 en Matagalpa. Y dos premios de 500 mil córdobas, resultando ganadores los billetes 58 mil 815 vendido en Matagalpa y 12 mil 827 en Ocotal, Nueva Segovia.

También dos premios de 200 mil córdobas que cayeron en los billetes: 43 mil 214 vendido en León, y 52 mil 429, en Ciudad Jardín, Managua, y un premio de 100 mil córdobas resultando ganador el billete 23 mil 142 vendido en Rivas.

Además, un premio de 80 mil córdobas, 7 premios de 50 mil córdobas, 36 premios de 25 mil córdobas y 400 premios de 20 mil córdobas.

En este sorteo navideño se entregó un monto total en premios de 112 millones 182 mil córdobas en 6 mil 458.

La doctora Virginia Molina, gerente general de Lotería Nacional agradeció a las familias nicaragüenses por la confianza en la lotería del Pueblo y les invitó a participar del próximo sorteo a realizarse el 30 de diciembre, con un premio mayor de 18 millones de córdobas.