Compañera Rosario Murillo agradece a Dios y al pueblo por felicitaciones en su cumpleaños

En ocasión de su cumpleaños, la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo agradeció a Dios y al pueblo nicaragüense por las numerosas muestras de cariño recibidas, destacando que la Fe, el Amor, la Paz y la confianza constituyen la Fuerza que inspira el trabajo diario por el bienestar, la dignidad y las victorias de Nicaragua.

Rosario Murillo agradece a Nicaragua en su cumpleaños

«Compañeros, compañeras, quiero de manera especial en este momento agradecer, desde toda alma cada experiencia de vida que Dios nos ha dado y que nos ha servido para construir, fortalecer y habitar horizontes», expresó.

«Quiero agradecer a nuestro pueblo glorioso, honroso, valiente y victorioso, pueblo de nuestra Nicaragua bendita, que nos inspira, nos ilumina y cada día renueva nuestras fuerzas como fuente inagotable de luz, verdad y cariño», agregó.

Continuó diciendo: «Quiero agradecer a Dios por tanto y porque es ante su única autoridad, como Padre y como pueblo, porque Dios es pueblo que nos inclinamos, reverentes, clamando más salud, más serenidad, más sabiduría, para continuar caminando, cumpliendo sus mandatos y sus designios, tratando de cumplir la misión de servir a todos, amando a todos».

Afirmó que «quiero agradecer esa voluntad que Dios derrama sobre nuestro pueblo, la voluntad de vivir en Amor y Paz, esa voluntad suprema con la que caminamos y ese gran amor que representa, ante Él nos postramos, reverentes, obedientes y dispuestos a seguir trabajando en todo tiempo, para alcanzar derechos y vida digna para nuestros pueblos, nuestros caminos, nuestras Victorias, nuestras Alegrías, es la Paz, vivimos gracias a Dios y vivimos para continuar sirviendo a ese pueblo nuestro que nos honra con su confianza».

«Gracias compañeros, compañeras, por tantos mensajes hermosos, bonitos, amorosos, tantos mensajes que expresan que somos uno, todos somos uno, una gran persona que se llama Pueblo, Pueblo de Nicaragua, Pueblo Bendito, Pueblo Glorioso, siempre Libre, siempre Digno, siempre Victorioso. Gracias Dios por habernos hecho nacer aquí en estas tierras sagradas. Abrazos grandes a todos, vamos adelante, siempre más allá, es nuestro el porvenir», concluyó la compañera Rosario Murillo.