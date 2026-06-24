Delcy Rodríguez decreta estado de Emergencia en Venezuela

La mandataria encargada señaló que fueron dos potentes sismos los que golpearon a la nación.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó «estado de emergencia» tras los potentes sismos registrado la tarde de este miércoles en el país sudamericano.

«Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», dijo Rodríguez en un mensaje a la nación.

La mandataria encargada indicó que fueron dos los potentes movimientos telúricos que afectaron al país. «El día de hoy alrededor de las 06:00 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos; el primero, de 7,2, y seguidamente uno de 7,5», detalló y mencionó que al momento de su declaración ya se había registrado al menos 20 réplicas.

Rodríguez señaló que este evento, de «graves consecuencias», afectó a varias entidades del país, como Caracas, donde hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias; así como los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.