Sismo de 7.1 sacude Caracas y el norte de Venezuela

Por el momento no hay información oficial de víctimas, mientras que usuarios en redes reportan daños materiales menores en algunas zonas de la capital venezolana.

Un fuerte sismo se registró este miércoles 24 de junio en Caracas, la capital de Venezuela, y otras localidades en el norte del país. Según reportes no oficiales, el movimiento telúrico tendría una magnitud de 7.1. El fenómeno tuvo lugar a las 18H05 (hora de Venezuela) y también se sintió en Colombia, Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba, según las autoridades sísmicas.

Por el momento no hay información oficial de víctimas mortales ni heridos de gravedad, mientras que corresponsales de teleSUR y usuarios en redes reportaron importantes daños materiales en algunas zonas de la capital venezolana.

Cientos de personas procedieron a evacuar edificios residenciales para resguardarse de posibles daños e hipotéticas réplicas. Además, se reportaron interrupciones de las señales de internet y de telefonía.

En este contexto, el Servicio Geológico de EEUU (USGS, en inglés), reportó dos temblores de magnitud 7,1, uno con epicentro 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán, ubicado a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas.

Previamente, el organismo había reportado otro movimiento telúrico de la misma magnitud con epicentro a 21 kilómetros al oeste del municipio de Morón, a una distancia similar de la capital.

El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico activó una alerta de tsunami para Venezuela y zonas insulares cercanas, sin embargo momento despues fue suspendido.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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