domingo, septiembre 7, 2025
El chinandegano Ismael Munguía volverá a jugar con las Estrellas Orientales en República Dominicana

Por José García
El jugador chinandegano Ismael Munguía fue anunciado la mañana de este domingo para jugar en la Liga de Invierno de béisbol de República Dominicana, con Las Estrellas Orientales, por segundo año consecutivo.

Munguía la temporada pasada tuvo promedio de 289 puntos; con 35 hits, entre ellos tres dobles; tres triples y 15 carreras impulsadas, además acumuló 18 bases robadas.

Hasta ahora Munguía es el tercer jugador nicaragüense confirmado para jugar en la Liga de República Dominicana que inicia el 15 de octubre.

El lanzador zurdo Oscar Rayo, de la organización de los Royals de Kansas, fue anunciado por el equipo Águilas Cibaeñas, mientras Carlos Rodríguez de los Cerveceros de Milwaukee, fue anunciado por por los Toros del Este.

