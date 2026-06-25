¡De vigilante a estrella! La emotiva historia de Armando Hurtado el guarda que cumplió su sueño de cantar

En las redes sociales se ha comenzado a viralizar la conmovedora historia de Armando Hurtado Rodríguez, un hombre que resguarda la seguridad del Parque Japonés, en Managua, portando con orgullo su uniforme de vigilante, pero cuyo corazón y alma pertenecen por completo a la música.

El guarda de seguridad Armando Hurtado Rodríguez

Su talento, que solía resonar únicamente en la intimidad de su trabajo, finalmente encontró el escenario que tanto merecía.

«A veces me pongo a cantar solo en los pasillos del auditorio, quiero cumplir un sueño de cantar en vivo con un grupo«, confesaba Armando con la esperanza de quien no se rinde ante la rutina.

Ese anhelo, que parecía lejano entre las rondas de vigilancia, se transformó en realidad durante la reciente celebración del Día del Padre organizada en su centro de labores.

Ante el asombro y los aplausos de los presentes, el vigilante dejó de lado por unos minutos su rol de seguridad para adueñarse del micrófono y cantar acompañado de una agrupación musical en vivo.

Con una sonrisa imborrable y la emoción a flor de piel, Armando interpretó con mucha calidad el tema de Mario Quintero “Nomás Contigo”, y tras su presentación expresó: «Seguro que mis hijos se van a alegrar de verme».

¡De vigilante a estrella! La emotiva historia de Armado Hurtado el guarda que cumplió su sueño de cantar #Nicaragua#Viralpic.twitter.com/iTJVDkaQ4C — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 25, 2026

Esta emotiva presentación se ha convertido en un recordatorio para miles de internautas de que nunca es tarde para brillar, demostrando que no se puede dejar pasar la vida sin tratar de cumplir un sueño.

