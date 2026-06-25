Brasil golea 3-0 a Escocia y termina primera en su grupo

Vinicius Jr protagoniza victoria importante de Brasil sobre Escocia.

Escocia y Brasil se enfrentaron este miércoles 24 de junio en el último partido de fase de grupos del Grupo C. El marcador se abrió temprano y el silbante César Arturo Ramos tuvo una decisión polémica.

Desde el minuto inicial Brasil tomó el control del balón. El primer gol llegó por un grave error del portero Angus Gunn: Vinícius Jr. presionó alto, robó el balón de los pies al guardameta escocés y definió con tranquilidad para el 1-0.

Escocia intentó responder con balones largos hacia Shankland y transiciones rápidas por medio de McGinn y McTominay, pero la solidez del mediocampo brasileño ( Guimarães y Casemiro) cortó la mayoría de sus intentos.

Vini volvió a robar el balón en la salida, esta vez desde las piernas de McKenna, para definir con un tiro raso. Sin embargo, el árbitro mexicano, César Arturo Ramos, anuló el gol tras revisar el VAR, marcando falta.

El segundo tanto llegó nuevamente por un error defensivo escocés, aunque menos grave. El arquero salió de forma precipitada, rozando el balón, que encontró la testa del goleador del Real Madrid para poner el 2-0.

Carlo Ancelotti movió el banquillo en la recta final. Al minuto 76, Neymar Jr. ingresó al terreno de juego, sumando sus primeros minutos en esta Copa del Mundo tras recuperarse de una lesión.

El astro brasileño disputaba así su cuarta participación mundialista. Brasil dominó el ambiente en las tribunas de Miami y sumó una victoria convincente. Matheus Cunha, con su gol, elevó su cuenta personal en el torneo.

La Canarinha, con Vinícius Jr. y Cunha como principales referencias ofensivas, ratificó su favoritismo en el Grupo. Con este resultado, Brasil avanza como primero de grupo y con siete puntos. Escocia tendrá que esperar otros resultados para avanzar como mejor tercero.