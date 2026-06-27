Mujer perece arrollada por bus de transporte colectivo en Matagalpa

La ciudadana Marbelly López García de 36 años, perdió la vida debido al trauma craneal severo que sufrió al ser atropellada por un autobús de transporte colectivo placa M 385-982, que cubre la ruta Managua-Siuna, la tarde de este sábado.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el accidente se registró frente al Hospital Primario Dorotea Virginia, situado en el tramo de carretera Matiguás-Río Blanco, en Matagalpa, donde, según un video que circula en redes sociales, la mujer prácticamente, se le tiró al bus.

En un intento por salvar la vida de López García, pobladores de la zona la trasladaron al hospital, donde se rindió a la muerte horas después.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente de tránsito se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles del caso y determinar la responsabilidad de los involucrados.