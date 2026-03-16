Nicaragua y China entregan viviendas a 100 familias más en Urbanización Nuevas Victorias

En un ambiente de alegría, otras 100 familias de Managua recibieron las llaves de sus viviendas este lunes en la Urbanización “Nuevas Victorias”, como resultado de la colaboración estratégica entre el Gobierno de Nicaragua y la República Popular China.

Entrega de viviendas en Urbanización Nuevas Victorias

El complejo habitacional cuenta con servicio de agua potable, energía domiciliar, infraestructura que cumple con los estándares de calidad y calles asfaltadas, condiciones que permiten a las familias establecerse de manera inmediata.

El acto de entrega de las viviendas contó con la presencia del embajador de China en Nicaragua, Señor Qu Yuhui; el compañero Laureano Ortega, Asesor Presidencial para la Promoción de las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, y el Ministro de Transporte e Infraestructura Óscar Mojica.

También estuvieron presentes la alcaldesa de Managua, compañera Reyna Rueda; y Gabriela Palacios, Codirectora del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

El embajador Qu Yuhui puntualizó que «este proyecto ha sido uno de los de mayor importancia en la cooperación solidaria de China y Nicaragua. China y Nicaragua somos países hermanos y tenemos una gran amistad, una gran fraternidad entre nosotros, entre nuestros pueblos».



