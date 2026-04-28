MINSA realiza jornada de abatización en el barrio Batahola Norte de Managua
La mañana de este martes, brigadistas del Ministerio de Salud (MINSA) visitaron más de 500 viviendas del barrio Batahola Norte, distrito 3 de Managua, para aplicar abate, con el objetivo de eliminar larvas de zancudos.
El producto, que se presenta en forma de tableta, es colocado en pilas, barriles y otros recipientes donde se almacena agua, y tiene una duración de hasta dos meses.
Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a las familias a seguir las orientaciones para garantizar la efectividad del tratamiento y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.