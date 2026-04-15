Managua abre puertas a la VII Feria de la Vivienda con amplia oferta habitacional

En el Centro de Convenciones Olof Palme, Managua, se realizará este sábado 25 y domingo 26 de abril la VII edición de la Feria Nacional de la Vivienda, anunció este miércoles, Gabriela Palacios, directora del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

Gran Feria de la Vivienda en Managua: ¡Encuentra tu hogar!

Ya han sido confirmados 82 participantes, entre urbanizadores, banca comercial, proveedores de materiales, corredores de bienes y raíces, universidades e instituciones de Gobierno que facilitan todo el proceso de la aprobación de los proyectos habitacionales.

La compañera Gabriela destacó la Feria de la Vivienda es un espacio de oportunidades, donde las familias que asistan podrán solicitar información para aplicar a los proyectos y programas que promueve el Gobierno Sandinista.

Agregó que “Tendrán programas habitacionales como “Nuevas Victorias, el programa Bismarck Martínez con nuevos proyectos como es el residencial Las Madres y Lidia Saavedra, así como los apartamentos “Nuevas Victorias”.

Señaló que también participarán los diferentes proyectos habitacionales certificados por el INVUR, que son viviendas que tienen un costo máximo de hasta 30 mil a 40 mil dólares, donde las familias pueden acceder a un incentivo, como es un bono a la prima o un bono de tasa subsidiada.

En la feria se pone a disposición toda la oferta amplia de vivienda a nivel nacional, se dan a conocer todos los proyectos habitacionales tanto del sector público y privado. Así que los interesados pueden visitar los diferentes stands, conocer los proyectos y precios de las viviendas, aplicar al proyecto de su preferencia y de manera paralela estará la banca, para optar al financiamiento de crédito.

