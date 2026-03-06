Gobierno Sandinista inicia en Granada construcción de 282 viviendas en histórico proyecto «Nuevas Victorias»

Este viernes, el municipio de Granada inició la construcción de 282 viviendas del proyecto habitacional Nuevas Victorias, en su primera etapa, para fortalecer el acceso a hogares dignos a las familias de la Gran Sultana.

La inauguración de las obras se realizó de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacando el papel protagónico de las nicaragüenses en la construcción de sus hogares y comunidades.

La arquitecta Gabriela Palacios, codirectora del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), dijo que el proyecto contempla una urbanización integral y espacios para el bienestar familiar.

Precisó que las viviendas tendrán una construcción de 48 metros cuadrados en lotes de 170 metros, con áreas de sala, comedor, cocina, dos dormitorios y área de lavado, además de acceso peatonal y huella vehicular.

Palacios agregó que el plan maestro proyecta el desarrollo de más de 900 viviendas.

Informó que para la construcción de las primeras 282 casas se realizará una inversión aproximada a los 9 millones de dólares y se prevé que estén listas en agosto de 2027.

La urbanización contará con calles pavimentadas, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, drenaje pluvial, piscinas y áreas recreativas.

La alcaldesa de Granada, compañera Gladys Medina, dijo que este proyecto será histórico para la ciudad, ya que permitirá que muchas familias granadinas puedan acceder a una vivienda digna y propia.

Agregó que esta urbanización contribuirá al desarrollo urbano y a la belleza de la ciudad.