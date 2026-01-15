Gobierno Sandinista entregará 105 nuevas viviendas en Managua

En saludo a la jornada conmemorativa del poeta universal Rubén Darío, el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), realizará este lunes 19 de enero la entrega oficial de 105 viviendas.

Las nuevas unidades habitacionales corresponden al Bloque G de la “Urbanización Nuevas Victorias”, beneficiando directamente a familias protagonistas del departamento de Managua.

Este proyecto habitacional es el resultado de la determinación del Gobierno por mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses, contando con el respaldo de la Cooperación Solidaria del Gobierno de la República Popular China.

Con la entrega de estas viviendas dignas, se continúa avanzando en la restitución de derechos y en la creación de espacios seguros y modernos para el desarrollo de las familias en la capital y otras partes del país.

