Gobierno de Nicaragua anuncia construcción de 282 viviendas en Urbanización Nuevas Victorias en Granada

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, informó este lunes el inicio de las obras de construcción en la urbanización Nuevas Victorias, ubicada en Granada.

Inician obras en Granada: Nuevas Victorias para familias

La compañera dijo que en los próximos días se brindarán más detalles sobre la primera fase del proyecto, que contempla la construcción de 282 viviendas.

Las casas han sido diseñadas bajo un concepto integral que incluye infraestructura urbana: acceso a agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y sistemas sanitarios.

También contará con calles pavimentadas, andenes peatonales, así como espacios destinados a la recreación familiar, entre ellos canchas deportivas y piscinas.

La copresidenta destacó que las obras de Nuevas Victorias en Granada iniciarán esta misma semana; resaltando que se trata de un proyecto pensado para el bienestar y disfrute de las familias protagonistas.

