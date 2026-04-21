Estelí será sede de Mega Feria de Salud Pediátrica para atender a más de 3,000 niños

El departamento de Estelí se prepara para desarrollar una intensa jornada de atención médica especializada con la realización de la Mega Feria de Salud Pediátrica, la cual tendrá lugar del 22 al 24 de abril.

Durante estos tres días, se espera brindar atención integral a más de 3,000 niñas y niños provenientes de diversos barrios y comunidades rurales de la zona, garantizando el acceso gratuito a servicios de salud de alta calidad.

Para esta jornada, el Ministerio de Salud ha movilizado a 116 especialistas en salud infantil, quienes atenderán padecimientos complejos relacionados con el corazón, los riñones y el sistema nervioso, entre otras especialidades.

Además de las consultas para diagnósticos, la feria contempla la realización de cirugías pediátricas, reduciendo las listas de espera y brindando respuestas inmediatas a las necesidades quirúrgicas de los menores.

La actividad se llevará a cabo de forma itinerante en tres unidades de salud clave del departamento.

Iniciará el 22 de abril en el Hospital Primario Ada María López, en Condega; continuará el 23 de abril en el Centro de Salud Leonel Rugama, en la ciudad de Estelí; y concluirá el 24 de abril en el Hospital General Pedro Altamirano, en el municipio de La Trinidad.

Con esta Mega Feria, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de la niñez nicaragüense.

Estelí: Mega Feria Pediátrica atenderá a 3,000 niños



