Hombre muere dentro de pozo que limpiaba en Madriz

El ciudadano Walter Centeno Castellón de 25 años, murió dentro del pozo que limpiaba, en una finca cafetalera ubicada en la comunidad Cerro Blanco Abajo del municipio de San Juan de Río Coco, Madriz.

La tragedia ocurrió este sábado, y el cuerpo fue encontrado por otros trabajadores de la finca que se acercaron al pozo para saber cómo iba el trabajo que realizaba Walter Centeno.

Preliminarmente, se maneja la hipótesis que Walter Centeno pudo haber perdido el conocimiento por falta de oxígeno en el fondo del pozo y se ahogó. Su cuerpo fue recuperado por miembros de los Bomberos Unidos que atendieron la emergencia.