Entregan reconocimientos a protagonistas del concurso municipal de Bellas Expresiones del Arte Popular en yeso pintado

Los capitalinos galardonados son Bertha del Carmen Inestroza con su escultura «Angelitos Negros», y Lidia Solano, con sus esculturas «El Buda y sus Bebés» y «La Chapina».

Premiados en Bolonia viajan a muestra nacional en Granada

Jennifer Porras, secretaria del Concejo Municipal, agradeció a las más de 15 capitalinos, que llevaron sus esculturas talladas en yeso, para formar parte de esta actividad que promueve la cultura, la identidad y el arte de nuestra Nicaragua Libre.

Los galardonados nos representarán el sábado 16 de mayo, en la ciudad de Granada, donde se realizará la Gran Exposición Nacional, en el Palacio de Cultura Jorge Navas Cordonero.

En el Museo Lolita Soriano ubicado en Bolonia, Managua, fueron entregados los reconocimientos del Concurso Municipal de Bellas Expresiones del Arte Popular en Yeso Pintado.

