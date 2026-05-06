Inauguran nuevo Centro de Atención Psicosocial en Nueva Guinea

Este miércoles, el Gobierno de Nicaragua, realizó la entrega oficial del Centro de Atención Psicosocial Wilberto Cano Gaitán a las familias del municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur.

Nueva Guinea: Inauguran Centro Salud Mental Wilberto Cano

Con una inversión de 1 millón de córdobas, estas nuevas instalaciones están diseñadas para garantizar una atención integral en salud mental y brindar apoyo especializado a personas que enfrentan problemas de adicción.

El nuevo centro cuenta con una infraestructura moderna y equipada, que incluye un área de preclínica, tres consultorios y salas especializadas para terapia infantil y terapias grupales.

Estos espacios permitirán el desarrollo de actividades educativas, recreativas y de acompañamiento terapéutico, fundamentales para la recuperación y el bienestar de los protagonistas de la zona.

La atención en el centro será brindada por un equipo multidisciplinario de profesionales en las ramas de Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social y Medicina Natural.

Este enfoque integral asegura que los pacientes reciban el apoyo profesional necesario para fortalecer su estabilidad emocional y salud mental dentro de su propia comunidad.

Esta obra forma parte de la continua restitución de derechos al acceso a una salud gratuita y de calidad, permitiendo que más familias cuenten con servicios especializados que promuevan un ambiente sano y un desarrollo humano integral.



