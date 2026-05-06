IPSA capacita sobre sanidad animal a productores de San Francisco Libre

Con la participación de 110 productores ganaderos, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) desarrolló encuentro en la comunidad Santa Rosa, en el municipio de San Francisco Libre, en Managua.

IPSA fortalece capacidades sanitarias de productores en El Municipio de San Francisco Libre

El encuentro fue presidido por el compañero Ricardo Somarriba, quien compartió conocimientos y orientaciones técnicas para fortalecer la Sanidad Animal en las fincas ganaderas.

Durante el encuentro, se abordaron temas clave como el control integral de garrapatas en bovinos, y se brindaron recomendaciones sobre la prevención, control y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, una de las principales amenazas para el sector pecuario.

Estas acciones forman parte del compromiso del Buen Gobierno de continuar fortaleciendo las capacidades de las familias productoras, garantizando un hato ganadero más sano y productivo en el país.

