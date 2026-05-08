MARENA equipa brigadas contra incendio en Carazo para gestión ambiental

En el municipio de Jinotepe, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA y en coordinación con las alcaldías de Santa Teresa y Jinotepe, realizó la entrega de equipamiento especializado a cinco Brigadas contra Incendios.

MARENA equipa brigadas contra incendios en Carazo

Esta iniciativa busca fortalecer la prevención y mitigación de incendios forestales en el departamento de Carazo.

Durante el acto, se dotó de herramientas como carretillas, palas, machetes, rastrillos y bombas mochilas a las brigadas de Chacocente, El Abejonal, Aguas Calientes y al Benemérito Cuerpo de Bomberos del Ministerio del Interior.

Además de mejorar la capacidad de respuesta comunitaria, el plan contempla la reforestación de 40 hectáreas que fueron afectadas por el fuego en años anteriores.

La actividad contó con la participación de 60 protagonistas, incluyendo representantes del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Bomberos y secretarías municipales.



