Bomberos realizan inspeccionan preventivas en el Mercado Oriental
Los Bomberos Unidos, inspeccionaron 10 hidrantes, los paneles de registro, las conexiones eléctricas, extintores y señalizaciones de seguridad, en el sector de la Casa de los Encajes, en el Mercado Oriental.
El comisionado Enrique Medrano, jefe de estación de Bomberos Unidos, precisó que estas jornadas de prevención son permanentes en los 8 mercados de Managua, para evitar situaciones que pongan en riesgo a la población.
El trabajo de inspección se desarrolló en coordinación con las autoridades de CONMEMA, que siempre están en función de garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que a diario hacen sus compras y de los comerciantes que desde muy temprano reciben a sus clientes.