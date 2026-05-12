Bomberos realizan inspeccionan preventivas en el Mercado Oriental

Los Bomberos Unidos, inspeccionaron 10 hidrantes, los paneles de registro, las conexiones eléctricas, extintores y señalizaciones de seguridad, en el sector de la Casa de los Encajes, en el Mercado Oriental.

Bomberos Mercado Oriental: Seguridad vital para las familias

El comisionado Enrique Medrano, jefe de estación de Bomberos Unidos, precisó que estas jornadas de prevención son permanentes en los 8 mercados de Managua, para evitar situaciones que pongan en riesgo a la población.

El trabajo de inspección se desarrolló en coordinación con las autoridades de CONMEMA, que siempre están en función de garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que a diario hacen sus compras y de los comerciantes que desde muy temprano reciben a sus clientes.

