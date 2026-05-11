Finalizan obras de alcantarillado sanitario en barrios Memorial Sandino y 31 Aniversario

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, concluyó con éxito las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en los barrios Memorial Sandino y 31 Aniversario, proyectos que benefician directamente a las familias de los Distritos I y VI de la capital.

Alcantarillado en Managua: ENACAL beneficia 500

Los trabajos ejecutados por las cuadrillas especializadas incluyeron la instalación de 550 metros de tuberías de alta resistencia, la construcción de 10 nuevos manjoles y la habilitación de 60 conexiones domiciliares.

Esta infraestructura es fundamental para asegurar el correcto manejo de las aguas residuales y fortalecer el sistema de saneamiento básico en estas zonas de Managua.

Con la finalización de este proyecto, se restituyen los derechos al saneamiento de unos 500 protagonistas, mejorando significativamente sus condiciones de vida y el entorno medioambiental de sus comunidades.

Esta inversión forma parte del compromiso continuo por modernizar los servicios básicos y promover la salud pública en los sectores más populosos de la ciudad.

