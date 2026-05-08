Furia Taurina llega a San Isidro de la Cruz Verde con 12 toros y la Banda Sureña

En un ambiente de tradición, alegría y mucha adrenalina, este sábado 8 de mayo se realizará el esperado espectáculo de Furia Taurina en el marco de las tradicionales fiestas de San Isidro de la Cruz Verde, en Managua.

Furia Taurina en Cruz Verde este sábado

El evento contará con la exhibición de 12 imponentes toros de la familia Dávila, entre ellos El Duende, El Cascabelito y Bola de Fuego, que prometen poner a vibrar a los amantes de la emoción taurina, informó Félix Pedro Acuña, conocido como “El Mexicano”.

Además, la jornada estará amenizada con la presentación artística de Banda Sureña, para ponerle el toque musical a esta gran fiesta popular.

El costo de ingreso será desde 200 córdobas y el recinto tendrá capacidad para recibir a mil 200 personas, a partir de las 2 de la tarde mañana sábado. una cita imperdible para disfrutar en familia y vivir la tradición al máximo.

