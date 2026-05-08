Más familias de Estelí gozan de energía eléctrica domiciliar

Por Jonathan Morales
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Autoridades de la alcaldía municipal y ENATREL entregaron el servicio de energía eléctrica domiciliar a 66 familias del sector El Morroñoso en la comunidad Los Araditos, en Estelí.

Energía en Los Araditos, Estelí, para 66 familias
Energía en Los Araditos, Estelí, para 66 familias

La obra forma parte del proceso de restitución de derechos a vivir en mejores condiciones promovido por el Gobierno de Nicaragua, dirigido por los Copresidentes Daniel Ortega y la compañía Rosario Murillo.

El alcalde de Estelí, compañero Francisco Ramón Valenzuela informó que en la instalación de energía eléctrica en 12 viviendas se invirtieron 688 mil córdobas y detalló que el costo por vivienda es de 57 mil 267 córdobas.

Los protagonistas recordaron que por muchos años se alumbraban con candiles y ocote, pero ahora gracias al gobierno sandinista tienen la dicha de tener este beneficio y poner fin a las tinieblas.

Destacaron que la luz eléctrica también facilita la realización de actividades económicas para emprender o fortalecer los negocios.

El protagonista Ellis Velásquez y sus socios dijeron que el proyecto también los beneficia por ser una herramienta que les facilita el manejo de su granja porcina.

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