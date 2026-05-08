Más familias de Estelí gozan de energía eléctrica domiciliar

Autoridades de la alcaldía municipal y ENATREL entregaron el servicio de energía eléctrica domiciliar a 66 familias del sector El Morroñoso en la comunidad Los Araditos, en Estelí.

Energía en Los Araditos, Estelí, para 66 familias

La obra forma parte del proceso de restitución de derechos a vivir en mejores condiciones promovido por el Gobierno de Nicaragua, dirigido por los Copresidentes Daniel Ortega y la compañía Rosario Murillo.

El alcalde de Estelí, compañero Francisco Ramón Valenzuela informó que en la instalación de energía eléctrica en 12 viviendas se invirtieron 688 mil córdobas y detalló que el costo por vivienda es de 57 mil 267 córdobas.

Los protagonistas recordaron que por muchos años se alumbraban con candiles y ocote, pero ahora gracias al gobierno sandinista tienen la dicha de tener este beneficio y poner fin a las tinieblas.

Destacaron que la luz eléctrica también facilita la realización de actividades económicas para emprender o fortalecer los negocios.

El protagonista Ellis Velásquez y sus socios dijeron que el proyecto también los beneficia por ser una herramienta que les facilita el manejo de su granja porcina.

