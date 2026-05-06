Inician obras para garantizar agua potable en Comunidad La Majada, San José de Los Remates

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, inició oficialmente el proyecto de construcción del sistema de agua potable en la comunidad La Majada, que se ejecuta bajo un modelo de alianza que involucra a las familias protagonistas y a la Alcaldía de San José de los Remates, en Boaco.

Boaco: Agua potable para 500 familias en La Majada

El proyecto incluye la perforación y equipamiento de un nuevo pozo, la construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de aproximadamente 12.5 kilómetros de tuberías.

Además, se instalarán válvulas, accesorios de control y unas 70 conexiones domiciliares para asegurar que el recurso llegue directamente a cada hogar.

Según el cronograma de ejecución, se prevé que las obras finalicen a finales de este año 2026, y el sistema permitirá restituir de manera efectiva el derecho humano al agua potable, brindando un servicio digno y de calidad a unos 500 hermanos y hermanas que habitan en esta localidad.

