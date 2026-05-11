Exitoso intercambio cultural de carnavales caribeños en Nagarote y Ciudad Sandino

Los municipios de Nagarote y Ciudad Sandino fueron sede, este 9 y 10 de mayo, de los Carnavales Caribeños, un intercambio cultural promovido por el INTUR que reunió a más de 17,000 personas.

El evento permitió a las familias del Pacífico disfrutar de la música, los bailes y los coloridos trajes de 105 artistas que recorrieron las principales calles de Nagarote y Ciudad Sandino en un ambiente de alegría y hermandad.

La gastronomía del Caribe fue uno de los principales atractivos, con la oferta de platillos típicos como rondón, sopa marinera, patí y pan de coco.

Durante el fin de semana, 22 protagonistas de feria comercializaron productos representativos de la identidad costeña, logrando ventas que superaron los 400,000 córdobas, dinamizando significativamente la economía local de los emprendedores participantes.

Esta celebración funcionó además como una invitación oficial para las festividades de Mayo Ya en la Costa Caribe.

A través de estos espacios, el Gobierno de Nicaragua continúa fortaleciendo los lazos culturales entre regiones, promoviendo el orgullo de nuestras tradiciones y ofreciendo espacios de recreación sana para los visitantes nacionales e internacionales.



